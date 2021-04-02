"Babama gidiyorum" diyerek evden çıkan kadının cansız bedeni kayalıklarda bulundu

Olay, saat 16.45 sıralarında Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Mahallesi Karadeniz kıyısında bulunan Kartal kayalıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayalıklar mevkiinde bir kadın ayakkabısı ve bir kadına ait o çanta bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

BABASINA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde M.A. (39) isimli bir kadına ait kimlik olduğu görüldü. İzmit ilçesinde yaşadığı belirlenen kadının eşine telefonla ulaşan ekipler, M.A.'nın babasının evine gitmek için evinden ayrıldığını öğrendi.

KAYALIKLAR BÖLGESİNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Daha sonra bölgeye Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı, olay yeri inceleme, jandarma suç araştırma timi (JASAT), köpek timi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, kayalıklar bölgesinde arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından M.A.'nın çantası ve ayakkabısının bulunduğu kayalıkların altındaki deniz kıyısında arama çalışması yapıldı.

CANSIZ BEDENİ KAYALIKLARDA BULUNDU

Yapılan çalışmalarda M.A.'nın cansız bedeni, çantası ve ayakkabılarının bulunduğu kayalıkların alt kısmında bulundu. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.