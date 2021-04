Başkan Yüce: Pandemi doğanın önemini gözler önüne serdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen İl Ormanı Tabiat Parkında incelemelerde bulundu. BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik'in de katıldığı incelemeler sırasında Başkan Yüce bürokratlarından parkın mevcut durumuna ilişkin bilgiler aldı. Fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, parkı bölgenin cazibe merkezi yapacak proje için hazırlıkların başlatıldığını belirten Yüce, Sapanca Gölü'nün eşsiz manzarası ile İl Ormanı Tabiat Parkının doğal güzelliğinin birleştiği bir proje ortaya çıkaracaklarının altını çizdi. Mesire alanında bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yüce, maske, mesafe ve temizlik hassasiyeti gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

Şehrin turizm potansiyeli en yüksek konumlarından biri olan bölgede yer alan İl Ormanı Tabiat Parkı'nı şehir içi ve dışından gelen misafirlerin yeni buluşma noktası haline taşıyacaklarını ifade eden Başkan Yüce, doğanın güzelliğini en iyi şekilde koruyacaklarını, çadır ve kamp alanları, oturma alanları, hayvanat bahçesi, yürüyüş ve spor alanları ile şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için yeni bir alternatif sunacaklarını söyledi.

Başkan Ekrem Yüce, İl Ormanı Tabiat Parkı'nın bölgeye gelen misafirlerin doğaya temas etmesine imkân sunan çok özel bir yer olduğuna dikkat çekerek, "Salgın bize doğanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. İçerisinden geçtiğimiz süreçte doğa hep önceliğimiz oldu. Doğal güzelliklerin ve bu güzelliklerin insan için ne kadar değerli olduğunun farkına vardık. Her birimiz suyun maviliğini izlemek ya da yeşilin her tonuna temas etmek istedik. İşte İl Ormanı Tabiat Parkımız da Sapanca Gölü'nün maviliğini, yeşilin her tonunu bizlere sunuyor. İnşallah hazırlıklarını başlattığımız ve en kısa sürede çalışmalarını başlatacağımız proje İl Ormanı Tabiat Parkını en doğal haliyle şehrimizin ve doğaseverlerin hizmetine sunacağız" dedi.