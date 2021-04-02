Batan teknedeki 3 kişiyi kıyı emniyeti kurtardı

Kocaeli Kandıra açıklarında batan teknedeki 3 balıkçı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Kefken Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan "Gencali 2" isimli balıkçı teknesi, Babalı Mahallesi Dikili mevkisinin 3 mil açıklarında fırtınaya yakalandı. Su almaya başlayan teknede bulunan 3 kişi, telsizle Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Yardım çağrısının ardından teknenin batması üzerine balıkçılar Ceyhun Atlı, Cumhur Atlı ve Abdurrahman Ekrem, can yelekleri ve teknenin parçalarına tutunarak su üzerinde kalmayı başardı. Balıkçılar, yardım çağrısının ardından bölgeye ulaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Kefken Balıkçı Barınağı'ndan kıyıya çıkarılan balıkçılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Balıkçılardan Abdurrahman Ekrem'in hipotermi geçirdiği öğrenildi.