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Giriş Tarihi: 2.4.2021 16:04

'da akraba savaşı: Bulvarı'nda çatıştılar!

DHA
Batman'da akraba savaşı: Turgut Özal Bulvarı'nda çatıştılar!

Son dakika: ’da dehşet dolu anlar yaşandı. Aralarında husumet olan akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Kurşunların hedefi olan Süleyman Yel (40), hayata gözlerini kapadı. İki kişi ise yaralandı. İşte dehşet verici olayın son dakika detayları…

Son dakika haberler: Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Yel, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.


Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

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Batman'da akraba savaşı: Turgut Özal Bulvarı'nda çatıştılar!
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