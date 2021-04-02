Bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı

Kırıkkale'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yaptırılan KOP Bebek ve Çocuk Kütüphanesini açıldı.



KÜTÜPHANE HİZMETE SUNULDU

Vali Yunus Sezer, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, çocuklarla birlikte kurdele keserek kütüphaneyi hizmete sundu. Sezer ve beraberindekiler, daha sonra çocukların düzenlediği etkinlikleri izledi. Kütüphaneye gelen öğrencilere erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların hayal güçlerini desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Kütüphanede, öğrenciler öğretmenlerinin okuduğu masallardaki kahramanların kostümlerini giyerek canlandırma yapıyor.



ODALARDA HİKAYE OKUYORLAR

Zeka oyunları bölümünde oyun oynama imkanı bulan öğrenciler, kendileri için oluşturulmuş küçük odalarda hikaye okuyor. Birbirinden güzel çok sayıda görselle hazırlanan merkezde düzenlenen etkinliklerle çocuklar, hem eğleniyor hem de okudukları kitaplarla bilgi hazinelerini geliştiriyor. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı bitişiğindeki, Eski Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bulunan merkezde; çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak, onların hayal güçlerini desteklemek amacıyla 0-6 ve 6-9 yaş grubu arasındaki çocuklara hizmet veriliyor.