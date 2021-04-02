Boğaz’da yine faciaya kıl payı

İstanbul Boğazı'nda yine bir gemi arızası nedeniyle tehlike yaşandı. Panama bayraklı 'River Elbe' adlı kuru yük gemisi Rusya'dan yükünü aldıktan sonra İngiltere'ye gitmek için İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Saat 10.45 sıralarında Yeniköy açıklarına gelen 90 metre uzunluğundaki gemi, makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Acil olarak demirleyen kuru yük gemisi kıyıya 1 metre kala durabildi.Geminin sürüklenmesi ve kıyıya çok yakın bir noktada durması, vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Kıyıdaki tarihi yalılara çarpmasına ramak kalan gemi vatandaşlara büyük korku yaşattı. Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep etti. Kıyı emniyeti kurtarma 8 ve acil müdahale botu, sürüklenen gemiye yönlendirildi. Kurtarma römorkörü gemiyi bulunduğu yerden kurtardı. Kılavuz kaptan nezaretinde gemi Ahırkapı açıklarına götürüldü. Geminin sürüklendiğini gören Mehmet Aykaş adlı vatandaş, "Arkadaşlar ile sahilde oturuyorduk. Gemi kıyıya doğru gelmeye başladı. Gemi 1 metre kala durdu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Gemideki arkadaşlara geçmiş olsun" dedi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir" denildi.