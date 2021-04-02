Bunu yapan insan olamaz!

İddiaya göre, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Karakeçi Mahallesinde sokak köpeği eli silahlı bir kişi tarafından boynundan vuruldu. Mahalle sakini Şirin Vali Karakeçi tarafından olay sonrası çekilen görüntülerde köpeğin cansız bedeni yerde görüntülendi. Görüntülerde köpeği öldürdüğü iddia edilen bir şahsın elinde silah olduğu görülüyor.



Durumu jandarmaya bildirdiğini belirten Karakeçili, söz konusu köpeğin ölümüyle ilgili üzüntüsünü dile getirirken konunun takipçisi olacağını kaydetti.

Jandarma, ihbar sonrası köyde köpeği vurduğu iddia edilen şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık kararıyla şahıs serbest bırakıldığı öğrenildi.