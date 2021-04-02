Bursa’da genç kıza muştayla saldırdı! Savunması şaşırttı: Bilerek olmadı!



Yaşanan olayın ardından Ecenur Ö., " Eve gitmek üzere yürürken aniden tanımadığım bir adam karşıma çıktı. Hiç bir şey yokken, saldırıp defalarca yumruk attı. 'Songül sen ağabeyimi öldürdün ben de seni öldüreceğim" diyerek' kafama muşta ile vurdu. Ne olduğunu anlamadım, 'seni öldüreceğim' dedi. Kendisini tanımıyorum, beni birine benzettiği için bana bunu yapmış. Olay esnasında kimse yanımıza gelmedi. Vatandaşların bir an olsun yanımıza gelmemesi çok yazık. Şikayetçiyim ve konunun takipçisi olacağız'' diye konuştu.