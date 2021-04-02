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Giriş Tarihi: 2.4.2021 10:11 Son Güncelleme: 2.4.2021 10:31

’da genç kıza muştayla saldırdı! Savunması şaşırttı: Bilerek olmadı!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da genç kıza muştayla saldırdı! Savunması şaşırttı: Bilerek olmadı!

haberi: ’da korkunç bir olay yaşandı. İşten çıkıp eve giden 18 yaşındaki genç kız, tanımadığı bir erkek tarafından cadde üzerinde muştalı saldırıya uğradı. Kafasından ve yüzünden yaralanan talihsiz kız, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına zanlı ise “Abimi öldüren kıza benzetince saldırdım, bilerek olmadı'' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Bursa'da yaşanan korkunç olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisinden inerek evine doğru yürümekte olan Ecenur Ö.,(18) tanımadığı bir erken tarafından muşta ile saldırıya uğradı.

Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi.

Kafasından ve yüzünde ağır yaralar oluşan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve daha 16 farklı suç kaydı bulunan şüpheli Sedat A., ''Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Songül S.'yi ağabeyimin ölümüne sebep kişiye benzettim, bilerek olmadı, pişmanım'' dediği öğrenildi.


Yaşanan olayın ardından Ecenur Ö., " Eve gitmek üzere yürürken aniden tanımadığım bir adam karşıma çıktı. Hiç bir şey yokken, saldırıp defalarca yumruk attı. 'Songül sen ağabeyimi öldürdün ben de seni öldüreceğim" diyerek' kafama muşta ile vurdu. Ne olduğunu anlamadım, 'seni öldüreceğim' dedi. Kendisini tanımıyorum, beni birine benzettiği için bana bunu yapmış. Olay esnasında kimse yanımıza gelmedi. Vatandaşların bir an olsun yanımıza gelmemesi çok yazık. Şikayetçiyim ve konunun takipçisi olacağız'' diye konuştu.

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Bursa’da genç kıza muştayla saldırdı! Savunması şaşırttı: Bilerek olmadı!
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