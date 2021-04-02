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Giriş Tarihi: 2.4.2021 09:56 Son Güncelleme: 2.4.2021 10:09

'dan 'pes' dedirten görüntüler! 6 kişi metruk binada böyle yakalandı...

İHA
Bursa'dan 'pes' dedirten görüntüler! 6 kişi metruk binada böyle yakalandı...

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerden biri de eğlence mekanlarına yönelik olmuştu. Bazı vatandaşlar uygulanan kısıtlamaları delmek için akıllara durgunluk veren yollara başvuruyor. Son olarak 'da metruk bir binanın arka bahçesini meyhaneye dönüştürenlere polis baskın düzenledi. Kaçak meyhanede içkili alem yapan kişilere 18 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Osmangazi'ye bağlı Bahar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, metruk bir binanın arka bahçesinde kaçak meyhane oluşturulduğu ve buraya müşteri kabul edildiği istihbaratına ulaştı.

Metruk binayı bir süre izlemeye alan ekipler, daha sonra müşteri kılığında metruk binanın kapısını çaldı. Müşterinin geldiğini zanneden şüpheliler kapıyı açarken, içeri giren polis ekipleri, masada oturan 6 kişinin içki âlemi yaptığını gördü. Polisi karşısında gören şüpheliler ise şaşkınlarını gizleyemedi.

ÇOK SAYIDA ALKOL ŞİŞESİ, BUZDOLABI VE MUTFAK GEREÇLERİ

Metruk binanın bir çok yerine gizlenmiş çok sayıda dolu alkol şişesi bulunurken, olay yerindeki buzdolabı, tezgâh, meyve tabakları ve mutfak gereçleri, dikkatlerden kaçmadı.

Kısıtlamayı ve koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan 6 kişiye 18 bin 900 TL para cezası kesildi. Öte yandan Emin Ç., isimli bir şüpheli, üst araması yapmaya çalışan polis ekibine mâni olmaya çalışarak, ''Üzerimi arayamazsın, iznin var mı?'' diye tepki gösterdi.

Kaçak meyhaneyi işlettiği iddia edilen N.E., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla alâkalı tahkikat devam ediyor.

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Bursa'dan 'pes' dedirten görüntüler! 6 kişi metruk binada böyle yakalandı...
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