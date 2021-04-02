Bursa'dan 'pes' dedirten görüntüler! 6 kişi metruk binada böyle yakalandı...

ÇOK SAYIDA ALKOL ŞİŞESİ, BUZDOLABI VE MUTFAK GEREÇLERİ



Metruk binanın bir çok yerine gizlenmiş çok sayıda dolu alkol şişesi bulunurken, olay yerindeki buzdolabı, tezgâh, meyve tabakları ve mutfak gereçleri, dikkatlerden kaçmadı.