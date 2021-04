Büyük özlem

Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden ilk hekim olan, "iyilik meleği" Taşcıoğlu ölümünün 1. yıldönümünde anıldı. Adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'nde ölümsüzleşen Taşcıoğlu için bir paylaşım yapan oğlu Onur Taşcıoğlu "Tüm cefakâr sağlık kahramanlarımıza selam olsun. 1 Nisan COVID-19 nedeniyle kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anma Günü'nü kutluyorum. Başta babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu olmak üzere hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum" diye yazdı.Doktor eşi Didem Akar Taşcıoğlu, eşine yazdığı "Dön gül çehreni gülşende güller açanım" şiiriyle özlemini anlattı. Şiirden bazı dizeler şöyle: "Sine-i mercana dönme yanarım/Sırtını toprağa gömme solarım/ Ateş-i aşka düşer, kopar kanadım/Alem-i berzahtan çık da seni sarayım/Gülizarım, gülşende güller açanım/Her lahzanda senle, senden kalanım/Her bardakta bil ki candan canayım/Sunulan şerbeti içme korkarım/Gitme uzağa gitme ben tutarım/ Dön gül yüzünü de sana kanayım..."Eşinin mesleğine çok düşkün, insani yanı ve hayat bağları çok kuvvetli, insanlara değer veren ve bunu hissettiren, her zaman coşkulu biri olduğunu belirten Didem Akar Taşcıoğlu, şunları söyledi:"Yoğun bakıma alındığında burundan oksijen alıyordu. Yine o kahraman duruşuyla duruyordu. Kitaplar istedi. Entübe olmadan önce aradı beni. Güzel şeyler söyledik birbirimize. Özel yaşamımızda bir anı bile kaçırmak istemezken, yaşamımızda birimiz bir tarafa diğerimiz başka bir tarafa savrulduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştık. Bizi bu süreçte yalnız bırakmadı. Ona da çok minnet borçluyum. İlaç getirtti en kısa sürede. Bizi her gün aradı. Her gün hocayı sordu. Çok teşekkür ediyorum."Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, ölümünün birinci yıldönümünde Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Eşi Didem Taşcıoğu, oğulları Onur, İrem ve Deniz Taşcıoğlu, kardeşleri ile sevenleri katıldı. Mezar taşında, adının hemen yanına fular resmi çizildi. 1 yıl önce tören yapılmadan defnedilen Taşcıoğlu için helallik istendi. Taşçıoğlu'nun görev yaptığı İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki törene ise öğrencileri ve meslektaşları katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.