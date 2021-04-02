Cami hoparlörüne sızan provokatörler aranıyor

Pendik, Kartal ve Tuzla'daki cami hoparlörlerinden müzik yayını yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Önceki akşam merkezi ezan sistemine dışarıdan şifre kırılması suretiyle Pendik, Kartal ve Tuzla'daki camilerde 2 defa kısa süreli müzik yayını yapıldı. Vatandaşlar olaya sert tepki gösterirken ilçe müftülükleri, hocalardan ezan vaktinden 5 dakika önce ve ezandan sonra cihaz ve hoparlör sistemini açma-kapatma önlemi almalarını istedi. Merkezi ezan sistemine dışarıdan kaçak giriş yapan kişi veya kişilerin yakalanması için polis soruşturma başlattı.