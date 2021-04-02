Çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı

Kayseri Develi'de bir süredir kayıp olan 29 yaşındaki Emrah Balkaş'ın 8 kurşunla öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Olay şöyle yaşandı: Balkaş'tan bir süredir haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Polisin her yerde aradığı ancak bulamadığı Balkaş için emniyete öldürülerek dere kenarına gömüldüğü ihbarı geldi. Abdulbaki mahallesindeki bölgeye giden ekipler, Balkaş'ın toprağa gömülü cesedine ulaştı. Emrah Balkaş'ın son yaptığı telefon görüşmelerindeki kişiler mercek altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda Balkaş'ı öldüren kişinin çocukluk arkadaşı Eyüp Y. olduğu belirlendi. Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.