Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet bilgileri ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı!

Müslümanların en hayırlı gününe gelinirken Cuma namazı kılınışı merak edilmeye başlandı. Camilerde saf tutacak olan müminler namaz kılınışına dair Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat gibi sorulara yanıt arıyor. Bugün kılınacak olan Cuma namazının hafta 1 kez kılınması nedeniyle, kılınış bilgilerini tekrar gözden geçirmek isteyenler Diyanet ile Cuma namazı kılınış ve abdest alınış bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Cuma namazı kılınışı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Cuma namazı ibadetlerini doğru bir şekilde eda etmek isteyen kişiler, namaz sırasında okunacak dualar ve sureler ile birlikte Cuma namazı kaç rekat sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan vakitlere göre her hafta cemaat ile beraber cuma namazı kılınıyor. Cuma namazı farz-ı ayındır. İşte Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Cuma namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu bu mübarek günün gelmesi ile beraber merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar şöyle;