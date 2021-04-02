Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet bilgileri ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı!

Cuma namazı kılınışı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Cuma namazı ibadetlerini doğru bir şekilde eda etmek isteyen kişiler, namaz sırasında okunacak dualar ve sureler ile birlikte Cuma namazı kaç rekat sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan vakitlere göre her hafta cemaat ile beraber cuma namazı kılınıyor. Cuma namazı farz-ı ayındır. İşte Cuma namazı kılınışı!
Cuma namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu bu mübarek günün gelmesi ile beraber merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar şöyle;
Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
Niyet edilir
Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.
Eller yıkanır
Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.
Ağız yıkanır
Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.
Burun yıkanır
Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.
Yüz yıkanır
İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.
Kollar yıkanır
Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.
Baş mesh edilir
Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.
Kulaklar yıkanır
Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.
Boyun mesh edilir
Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.
Ayaklar yıkanır
En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.
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