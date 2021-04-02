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Giriş Tarihi: 2.4.2021 16:52

Cuma trafiği geri geldi! Megakent trafiğinde kısıtlama yoğunluğu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Cuma trafiği geri geldi! Megakent trafiğinde kısıtlama yoğunluğu

'un risk haritasında "yüksek riskli" kategorisinden "çok yüksek riskli" kategorisine geçmesiyle haftalar sonra cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kuralı geri geldi. İstanbul’da kısa bir aradan sonra cuma günleri yine trafik yoğunluğu oluştu. Saat 21.00’de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu artış gösterdi. Başta D-100 Karayolu olmak üzere birçok noktada trafik yoğunluğu yüzde 70'e fırladı!

Risk haritasında turuncu kategoride bulunan İstanbul'un kırmızı kategoriye yükselmesiyle megakentlilerin alışık olduğu cuma trafiği geri geldi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu büyük artış gösterdi. Başta D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

4 KM'LİK YOL 20 DAKİKAYA ÇIKTI

Kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğu, İBB'nin Trafik Haritası verilerine göre saat 16.45 itibarıyla yüzde 70'i gördü. Trafikte yaşanan yoğunluk toplu taşımaya da yansırken navigasyon uygulamaları birçok güzergahda kısa mesafeler için 20 dakikayı aşan süreler öngördü. Beylikdüzü Avcılar mevkiinde 4 km'lik yol süresi 20 dakikaya çıktı.

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Cuma trafiği geri geldi! Megakent trafiğinde kısıtlama yoğunluğu
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