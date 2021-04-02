Dublörlü dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapan 5 kişinin tutuklandığı suç örgütüne yönelik 29 Aralık 2020'de düzenlenen soruşturmayı genişletti.

KOM ekipleri, suç örgütünün diğer üyeleri olduğu belirlenen zanlılar O.S, S.S, N.E, F.E, Ş.K. ve A.T'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Zanlılardan Ş.K'nin dolandırıcılıkları organize ettiği, A.T'nin de "dublör" olarak kullanıldığı belirlenirken, gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ş.K. ve A.T. tutuklanırken, diğer şüphelilere ise ev hapsi verildi.

ÖNCEKİ OPERASYONDA 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlatmış, zanlıların yurt dışında yaşayan bir kişinin bilgilerine ulaşıp sahte kimlik ve "dublör" kullanarak yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 2 dükkanını 200 bin liraya sattığını belirlemişti.

Suç örgütüne yönelik 29 Aralık 2020'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu olayın ardından diğer şahısları hem fiziki hem de teknik takibe alan KOM ekipleri, şahısların 2 dükkanı usulsüz bir şekilde üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini, ardından dublör kullanarak 1 milyon liralık dükkanları üzerlerine aldıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda, ellerindeki dükkanları satmaya çalışan çete üyeleri, operasyonla suçüstü gözaltına alındılar.