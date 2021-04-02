Ekmek arasından bozuk para çıktı

Aksaray'da dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yakalanan kadının topladığı paraları ekmek arasında sakladığı belirlendi. Ekmeğin içinden çıkan 49 TL'ye el konulurken, dilenciye 380 TL idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri yoğun şikayet üzerine Aksaray-Ankara karayolu üzerinde bulunan kavşaklarda dilencilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çocuğu ile dilencilik yapan bir kadın dilenciyi yakalayarak Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Kadın dilencinin topladığı 49 TLpara ise yanındaki ekmeğin içerisinde çıktı. Ekmek içerisinden çıkan paraya el konulurken, kadına da 380 TL idari para cezası uygulandı.

İLKER BAŞ/SABAH