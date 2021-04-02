Fatih'te 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde sıfır atık eğitimi

Fatih Belediyesi'nin 1000 metrekarelik alana kurduğu 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi bugün açıldı. Bu merkezde 'Sıfır Atık' bilincinin arttırılması hedeflenirken, sıfır atık eğitim bölümleriyle çevre bilincinin de kazandırılması hedefleniyor.

"GÜZEL BİR ÇEVRE BIRAKMAK İÇİN KOLLARIMIZI SIVADIK"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan sosyal medya hesabından merkezin açıldığını duyurarak, "Doğamızı korumak ve çocuklarımıza çok daha güzel bir çevre bırakmak için kollarımızı sıvadık. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Fatih'imize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK EĞİTİM BÖLÜMLERİ DE YER ALIYOR"

Fatih Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından ise "Atıklarınızı burada ağırlıyoruz. Öğrencilerimizin geri dönüşüm eğitimi alacağı tesisimizde atık bölmeleri, kantar odası, sıfır atık eğitim bölümleri de yer alıyor. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile eşsiz Fatih'e değer katmaya devam ediyoruz. Fatih'e yeni bir hayat geldi" denildi.