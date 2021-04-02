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Giriş Tarihi: 2.4.2021 15:46

'te 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde sıfır atık eğitimi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Fatih'te 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde sıfır atık eğitimi

Belediyesi tarafından yapılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin açıldığını Fatih Belediye Başkanı sosyal medyadan duyurdu. Merkez ile 'Sıfır Atık' bilincinin arttırılması hedeflenirken, sıfır atık eğitim bölümleriyle çevre bilincinin de kazandırılması hedefleniyor.

Fatih Belediyesi'nin 1000 metrekarelik alana kurduğu 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi bugün açıldı. Bu merkezde 'Sıfır Atık' bilincinin arttırılması hedeflenirken, sıfır atık eğitim bölümleriyle çevre bilincinin de kazandırılması hedefleniyor.

"GÜZEL BİR ÇEVRE BIRAKMAK İÇİN KOLLARIMIZI SIVADIK"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan sosyal medya hesabından merkezin açıldığını duyurarak, "Doğamızı korumak ve çocuklarımıza çok daha güzel bir çevre bırakmak için kollarımızı sıvadık. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Fatih'imize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK EĞİTİM BÖLÜMLERİ DE YER ALIYOR"

Fatih Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından ise "Atıklarınızı burada ağırlıyoruz. Öğrencilerimizin geri dönüşüm eğitimi alacağı tesisimizde atık bölmeleri, kantar odası, sıfır atık eğitim bölümleri de yer alıyor. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile eşsiz Fatih'e değer katmaya devam ediyoruz. Fatih'e yeni bir hayat geldi" denildi.

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Fatih'te 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde sıfır atık eğitimi
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