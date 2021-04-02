Elif Bereket'in hayatını kaybettiği feci kazanın duruşması ertelendi

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinde 26 Ocak'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden Elif Bereket'in davası bugün Şanlıurfa Adliyesinde gerçekleşti. Karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki Elif Bereket'e süratli bir şekilde ilerlemekte olan bir otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisi sonucu genç kız yapılan inceleme sonucunda 67.5 metre uzağa sürüklenmişti.

Yol üzerinde hızla ilerleyen bir aracın çarpması sonucu Elif Bereket hayatını kaybetmiş, ölümünün ardından yakalanan sürücü Ali B. tutuklanarak ceza evine konulmuştu. Aracın çarpması sonucu 67.5 metre sürüklenen 17 yaşındaki Bereket'in ailesinin avukatları, dosyanın olası kasıtla öldürme suçundan yargılanması için Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etmişti.

9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

6.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme kazanın meydana geldiği Karaköprü ilçesinde Mehmet Hafız Bulvarında keşif yaptı. Elif Bereket'in ölümüne sebebiyet veren Sürücü Ali B.'nin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanma davası bugün Şanlıurfa Adliyesinde gerçekleşti.

DAVADA YENİ GELİŞME

Mahkeme, kazanın meydana gelmesinde tarafların kusurlarını yeniden tespit etmek ve olayın bilinçli taksirli mi yoksa olası kastla mı meydana geldiği konusunda görüş sormak üzere dosyayı Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine göndermeye karar verdi. Duruşma 26 Mayıs 2021 tarihine ertendi. Sanığın tutukluluk durumunun da devamına karar verildi.