Geride veda mektubu kaldı

Konya Ereğli'de, 20 yaşındaki Bahriye Buket İlhan, yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan genç kızın, sosyal medya hesabından bir veda yazısı paylaştığı, üzerinden de intihar mektubu çıktığı belirtildi. Olay, ilçeye bağlı Hortu mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında genç bir kızın yerde yattığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede İlhan'ın silahla vurularak öldüğü belirlendi. Genç kızın ölümü ile ilgili yakın arkadaşı olan 2 kişinin gözaltına alındığı ve ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.Bahriye Buket İlhan'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından, "Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim, kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım, elimden geleni yaptım. Ben başaramadım yapamadım. Ama umarım siz yaparsınız. Beni seven yanımda olan herkesten özür dilerim" diye yazdığı görüldü. Öte yandan İlhan'ın üzerinden intihar mektubu çıktığı da kaydedildi.