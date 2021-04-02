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Giriş Tarihi: 2.4.2021 09:45

Güngören'de evdeki kavga kanlı bitti! Bir kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Güngören'de evdeki kavga kanlı bitti! Bir kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı

Güngören'de yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bir apartman dairesinde kavga çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen kavgada Yulchi İshankulov aldığı daebeler sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, ikisi kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Güven Mahallesi Yücel Sokak'ta yer alan bir binada dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bir dairede aralarında Yulchi İshankulov'un da bulunduğu ikisi kadın altı kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu. 34 yaşındaki Yulchi İshankulov, kavga sırasında aldığı darbeler sebebiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Bu esnada kavga seslerini duyan bina sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İshankulov'un hayatını kaybettiğini belirledi. İshankulov'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, kavgaya ilişkin inceleme başlatırken, olay esnasında evde bulunan ikisi kadın 5 kişiyi de gözaltına aldı.

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Güngören'de evdeki kavga kanlı bitti! Bir kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı
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