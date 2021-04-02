Güngören'de medikal malzeme deposunda yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Haznedar Mahallesi Bilge Sokak üzerinde yer alan beş katlı bir binanın depo bölümünde saat 17.45 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre giriş katındaki iş yerinin medikal malzemeleri depoladığı bir bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sebebiyle apartman boşluğuna duman dolduğunu fark eden bina sakinleri soluğu sokakta aldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Güngören, Bağcılar ve Bakırköy ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, depo bölümünde meydana gelen yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarında bir buçuk saat geride bırakılmışken, yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.