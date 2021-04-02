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Giriş Tarihi: 2.4.2021 20:08 Son Güncelleme: 2.4.2021 20:12

Hayvan bakmaya gidiyorum diyerek evden çıkmıştı! Kardeşi cesedini ahırda buldu

Hayvan bakmaya gidiyorum diyerek evden çıkmıştı! Kardeşi cesedini ahırda buldu

’de hayvanlara bakmak için evden ayrılan 19 yaşındaki genç, ahıra gelen kardeşi tarafından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için evden çıkan 19 yaşındaki E.D. ahıra gelen kardeşi tarafından silahla vurulmuş halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gencin cenazesi yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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Hayvan bakmaya gidiyorum diyerek evden çıkmıştı! Kardeşi cesedini ahırda buldu
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