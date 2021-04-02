İç çamaşırında uyuşturucu saklamıştı... Flaş karar

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına uyuşturucu suçundan tutuksuz yargılanan şüpheli Sezai G.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' 11 yıl hapis ve 22 bin TL adli para cezasına çaptırılırken yakalama emri çıkartıldı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya sanık Sezai G. katılmadı. Mahkeme heyeti sanık Sezai G.'ye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediği kanıtladığından 11 yıl hapis ve 22 bin TL adli para cezasına çaptırılmasına hükmedilirken sanığın hükmen tutuklanmasına yakalama emri çıkartılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde 15 Aralık 2019 tarihinde 01 plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada narkotik köpeğinin şüpheli Sezai G.'e, tepki vermesi üzerine kemerin arasında siyah naylon poşete sarılı şekilde Hint keneviri bitkisi şeklinde 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin tuvalete giderek iç çamaşırına gizlediği ve saklamaya çalıştığı poşet içerisinde 297 tane extacy hap olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınıp sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.