İki günde üç kişi sahte içki kurbanı

Antalya'da, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen emekli opera sanatçısı H.Y.T. (55) ile arkadaşı emekli İ.Ö. (58) ve özel sektör çalışanı A.G. (50) hayatlarını kaybetti. Geçtiğimiz hafta alkol aldıktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan A.G., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası A.G., Antalya'da toprağa verildi. Yakınları A.G.'nin sahte içkiyi aldığı Muratpaşa Soğuksu mahallesindeki büfeciyi polise bildirdi. H.Y.T. ile arkadaşı İ.Ö. ise geçtiğimiz hafta birlikte alkol aldı. Birkaç saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırılan iki arkadaş kurtarılamadı. Yakınları, alkolü satan marketten şikâyetçi oldu. Adli Tıp raporu bekleniyor.