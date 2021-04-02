İki kazada 9 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa ve Ankara'da meydana gelen iki kazada 9 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'daki kaza, önceki gece Akçakale karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa B. yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün hayatını kaybetti. Yaralı bir kişinin tedavisi sürüyor. Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kazanın dolu yağışından kaynaklandığı belirtildi. Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Korkunç kazada, sürücü Tahir Akdoğan'ın yanı sıra otomobilde bulunan Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.