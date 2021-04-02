İlk oruç o tarihte tutulacak! Ramazan ayı ne zaman, ilk günü hangi tarihe denk geliyor? İşte 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi

Nisan ayı itibarı ile Ramazan-ı Şerif için de geri sayım sürüyor. Bu noktada, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Dinimizde oldukça önemli bir yer tutan Ramazan ayı, sabretmek, anlamak ve paylaşmaktır. Ramazan'da farz olan oruç ibadeti yerine getirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi paylaşılırken 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih ve ilk orucun açılacağı gün de açıklandı. İşte, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak konusuyla ilgili bilgiler;
İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak.
Müslümanlar ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.