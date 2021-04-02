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Giriş Tarihi: 3.4.2021 00:33 Son Güncelleme: 3.4.2021 00:35

'de kaldırımda tam 100 bin lira bulan kişi cebine koyup yola devam etti

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul Şişli'de kaldırımda tam 100 bin lira bulan kişi cebine koyup yola devam etti

'de . isimli bir kişi, çantasındaki bir evrağı almak isterken yanında bulunan 100 bin lirasını yere düşürdü. Yüklü miktardaki parasını düşürdüğünü fark etmeyen Mustafa B. yürümeye devam ederken arkasından gelen bir kişi yerde bulduğu parayı alarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi söz konusu 100 bin lira ile beraber ikamet ettiği adreste yakalayarak gözaltına aldı.

İddiaya göre Mustafa B. isimli bir kişi, cadde üzerinde yürüdüğü esnada çantasında bulunan bir evrağa uzandı. Mustafa B., çanta içerisindeki evrağı çıkarmak isterken yanında bulunan 100 bin lirasını yere düşürdü.

Talihsiz adam yüklü miktardaki parayı düşürdüğünü fark etmeyince yoluna devam etti. Bu esnada Mustafa B.'nin arkasından yürüyen bir kişi kaldırım üzerinde balya halinde 100 bin lira olduğunu fark etti. Kurnaz adam, kaşla göz arasında yerdeki parayı alarak hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Kısa bir süre çantasında bulunan paranın yerinde olmadığını fark eden Mustafa B., durumu hemen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

HEMEN YAKALADILAR

İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölge üzerinde bulunan bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Parayı aldığı tespit edilen L.Ç.'nin kimliğini belirleyen polis, aynı gün içerisinde şüphelinin Paşa Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenledi. Adreste aramalarda bulunan Şişli Emniyeti, L.Ç.'yi yolda bulduğu 100 bin lira ile beraber yakalayarak gözaltına aldı.

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelinin evine düzenlenen baskınla ele geçirilen 100 bin lira, sahibi Mustafa B.'ye teslim edildi. Kaldırımda düşürdüğü parasına kavuşan Mustafa B. "Çantamı açtığımda paramı bulamadım. Hemen panikle polisi aradım. Kısa süre içerisinde hem şüpheliyi yakaladılar hem de parayı teslim ettiler. Şişli Emniyeti Asayiş Büro'ya çok teşekkür ederim, Allah razı olsun çalışmalarından dolayı" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Şişli'de kaldırımda tam 100 bin lira bulan kişi cebine koyup yola devam etti
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