İstanbul'da dehşet verici olay: Liseli gencin bacağı kesilecek!



"BİZİM GÜNAHIMIZ NE"



Yaralanan Canpolat Şeker'in amcası Sebahattin Şeker, "Yeğenimin şu anda bacağı kesiliyor. Bizim günahımız ne. Çocuk okumak için okula gidiyor. Hırsız çıkıyor önüne polis kovalarken vuruyor. Şikayetçiyiz" diye konuştu. Olayı gören Kadir Temizel ise, "Bir ses geldi, dışarı fırladık. Fren izi de gözüküyor burada. İki genç vardı, araç bir tanesine çarptı. Daha sonra aracı burada bıraktılar. 3 kişi aşağı doğru kaçtı" dedi.