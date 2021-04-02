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Giriş Tarihi: 2.4.2021 16:01 Son Güncelleme: 2.4.2021 16:54

'da korkunç olay! Yatak odasında yakaladığı adam penceren atladı...

DHA
İstanbul'da korkunç olay! Yatak odasında yakaladığı adam penceren atladı...

Arnavutköy'de meydana gelen olay herkesi şoke etti. İşten eve erken dönen adam, yatak odasında karşılaştığı kişinin üzerine kapıyı kilitledi. Paniğe kapılarak pencereden atlayan yatak odasındaki K.D'nin bacağı kırıldı. K.D.'nin pencereden aşağı atladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde yaşandı. İslambey Mahallesi'ndeki evine işinden erken dönen M.B, eve girdiğinde yatak odasından gelen sesi fark etti. İçeriye girdiğinde bir erkekle karşılaşan M.B. hemen yatak odasının kapısını kilitledi.

Bunun üzerine yatak odasının camını kırarak sokağa atlayan K.D., bacağından ve belinden yaralandı.

AŞAĞI İNİP SALDIRDI

M.B, sonra bacağı kırılan ve kaçamadığı için bir iş yerine sığınan K.D.'ye saldırmaya çalıştı. Öfkeli adamı güçlükle sakinleştiren vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri pencereden atlayarak yaralanan K.D'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. K.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken girdiği evden sokağa atladığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi. Panikleyen adam camdan böyle atladı | Video

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İstanbul'da korkunç olay! Yatak odasında yakaladığı adam penceren atladı...
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