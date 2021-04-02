İzmit’te korkutan yangın!

Kocaeli İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesinde bulunan İnönü Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binada yangın çıktı. En üst katta bulunan şöminenin yakılması sonucu çatıda çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri hem içerden hem de merdivenli araç ile yangına müdahalede bulundu. Bu esnada yangın çıkan bina ve yandaki diğer binada boşaltıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Öte yandan yangının büyümesi ve yan binaya sıçraması ile birlikte olay yerine takviye ekipler istendi. Bütün mahallenin dumanlar kaplanmasına neden olan yangın, yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu soğutma çalışmaları sonrasında yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.