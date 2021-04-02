Kalp kriziyle gelen mucize değişim! Anne-kız toplam 125 kilo verdiler

Aşırı kilolarıyla yıllarca mücadele eden anne Filiz (47) ve kızı Dilan Denizman (22), hayatlarını değiştiren tüp mide ameliyatı sayesinde toplamda 125 kg verdiler. Anne kızın değişim hikayesi ise Filiz Denizman'ın uykusunda 4 kez kalp krizi geçirmesiyle başladı.

Yeme bozukluğu nedeniyle aşırı kilo almaya başlayan ve çeşitli yan hastalıkları ortaya çıkan Filiz Denizman, bir kaç gece üst üste şiddetli göğüs ağrısı ve kusma ile uyanıp sonrasında da kol uyuşması yaşayınca do'Ya obezitktora gitti. Yapılan muayeneler ve tetkikler sonucunda gece uykusunda 4 kez kalp krizi geçirdiği anlaşılan Filiz Denizman'a kardiyologlar e ameliyatı olacaksın ya da uykunda öleceksin' deyince Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kapu'ya başvurdu.

Ameliyatta girerken 140 kilogram olan Filiz Denizman, ameliyattan 1 yıl sonra 70 kilograma düşerek aşırı kiloya bağlı ortaya çıkan kalp rahatsızlığı problemini atlatmış oldu. Ancak aynı problemle kızı da mücadele ediyordu. 115 kg ağırlığına ulaşan Dilan Denizman da annesi gibi tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyattan sonra 60 kg'a inen Dilan Denizman, şimdi Çocuk Psikoloğu olabilmek için sınavlara hazırlanıyor. Ameliyat öncesinde herkesin bakışlarından çok bunaldığını ve hareket edemez hale geldiğini anlatan Dilan Denizman, "En ufak bir yürüyüşte aşırı yoruluyordum. Dışarı çıkarken giyecek kıyafet bulamıyordum" dedi.





GÖRENLER TANIYAMIYOR

Filiz Denizman, uzun süredir kendisini görmeyen akrabalarının bir yerde karşılaştıklarında kendisini tanımadığını belirterek, "Öz dayım ile evimin sokağında karşılaştık. Merhaba dayıcım deyip sarılmaya kalktım. Sen de kimsin deyip beni tanımadı. Kuaför olan kuzenim ise saçımı düzelttirmeye gittiğimde, benim kuzenim değil deyip yanıma gelmedi" dedi.

Op.Dr. Hüseyin Kapu, aşırı kilo ile birlikte pek çok rahatsızlığın tetiklendiğini belirterek, "Tıpkı Filiz Hanım'da olduğu gibi en büyük risk, kalp rahatsızlıkları. Hastalar uykularında kalp krizi geçirip maalesef hayatlarını kaybediyorlar.

Bunun yanı sıra diyabet, uyku apnesi gibi pek çok yan hastalıkta birbirini izleyerek hastanın yaşam konforunu kısıtlıyor ve daha da önemlisi yaşam süresini kısaltıyor. Her hasta ameliyat edilmelidir diye bir kural yok. Kimi hastalar ameliyatsız yöntemlerle zayıflatılabiliyor. Bunların başında mide balonu ve mide botoksu geliyor ki bunu yaptıran hastalar işlemden 1 saat sonra günlük yaşantılarına ve hatta işlerine geri dönebiliyorlar" diye konuştu.