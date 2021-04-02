Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden gençlere destek

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ amaçlarının gençleri suç örgütleri ve suçlardan uzak tutmak olduğunu belirterek, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen, 'GENÇLER BİZİM UMUDUMUZ PROJESİ' ile; geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin meslek sahibi olmalarına yardımcı olabilmek ve bu sayede suça sürüklenmelerinin önüne geçebilmek adına Karabük İl Emniyet Müdürlüğü olarak bir katkıda bulunmak istedik. Polis - Halk ilişkilerini geliştirmek için gerçekleştirilen proje kapsamında, 01-15 Nisan tarihleri arasında 15 gencimize yönelik olarak düzenlenen MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU'NUN, 9 günlük teorik kısmı polis evinde yapılacak olup, 2 günlük uygulama eğitimi Safkar mantar tesislerinde gençlerimize vereceğiz" dedi.



Kursları çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla birlikte yürüttüklerini belirten İl Emniyet Müdürü Tuğ, "Kurs ile ilgili olarak bu projede paydaşlarımız olan, Karabük Halk Eğitim Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından teorik derslerde gençlerimize iş kurma, hibe destekleri ve kredi konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacaktır" diye konuştu.