Kaymakam kütüphaneden en çok kitap alıp okuyanları ödüllendirdi

57. Kütüphaneler haftası nedeniyle Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ilçe kütüphanesinden 1 yıl içinde en çok kitap alıp okuyanlara belge ve ödül verirken, bir de kitap okumanın faydalarını belirten kamu kurum müdürleri ile bir de video çekti.



Bu sene "Çağları Aşan Söz teması ile 57.Kütüphaneler haftasını kutladıklarını belirten Kaymakam Türköz" Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen tema bu sene 'Çağları Aşan Söz' oldu. Kütüphaneler zamana açılan bir kapı, okuyucularda bu kapıyı aralan değerlerimizdir. Bu kapsamda Kütüphane Müdürümüz Buket Akbulut'tan aldığımız bilgiler ile son bir sene içerisinde en çok kitap okuyan çocuklarımız, Yusuf Ubeydullah, Emir Berk Demir, Esmanur Erdoğan Dursun'u, yetişkinlerde Raziye Tokat, Zehra Yalçın, Osman Nuri Ekşioğlu'nu tebrik ediyor, kitaplarla dolu seneler diliyor, 57. Kütüphaneler haftasını kutluyorum" dedi.



Ayrıca Safranbolu Kaymakamlığınca kitap ve kitap okuma konusunda söylenen güzel sözlerin yer aldığı ilçede bulunan kamu kurum müdürlerinin katıldığı bir video çekildi. Videonun sonunda Kaymakam Mehmet Türköz her önemli haftada halkımız bilinçlendirmek için haftanın önemini belirten sözlerin yer aldığı klip hazırladıklarını belirterek" Bu klipin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türk şair ve düşünür Yusuf Has Hacib kitabı Kutadgu Bilig kitabında dediği gibi" İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Aklın süsü dil, dilin süsü söz dür ". Sözü ne kadar iyi olursa yüzü o kadar parlar demiş. Onun için çok okuyalım, okuduğumuzu anlayalım, Anladığımızı ifade edelim" dedi.