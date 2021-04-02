Kılıçlı, tüfekli ve terlikli sokak kavgası

İstanbul Esenyurt'ta aynı aileden iki kişi arasında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine kavgaya diğer akrabalar da katıldı. Bir anda sekiz kişi olan grup, yalnız kalan adamı darp etameye başladı. Taraflar kılıç ve pompalı tüfekle birbirlerinin üzerine yürüdü. Kalabalık grup tarafından darp edilen kişi, aynı anda bir kadının terlikli saldırısına uğradı. Bu esnada çevrede bulunan mahalle sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırarak tarafları sakinleştirdi. Gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.