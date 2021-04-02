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Giriş Tarihi: 2.4.2021 18:23 Son Güncelleme: 2.4.2021 18:23

’de 107 şehidin ismi caddelerde yaşatılıyor

ZAHİDE VURAL
Kırşehir’de 107 şehidin ismi caddelerde yaşatılıyor

Kırşehirli toplam 193 şehitten 107’sinin ismi kentte bulunan cadde ve bulvarlara verildi. Vatandaşlar ikamet ettikleri caddelerin isimleriyle anılmasından gurur duyuyor.

Kırşehirli şehitlerin isimleri kent merkezinde bulunan cadde ve bulvarlarda yaşatılıyor. 193 şehidi bulunan Kırşehir vatan için canlarını feda eden evlatlarını şehirdeki her köşe başında hatırlatıyor. Mahallelerde bulunan cadde ve bulvarların isimleri şehitlerimizin isimleriyle değiştiriliyor. Şimdiye kadar 12 mahallede bulunan 102 sokak ve 5 bulvara şehitlerin isimleri verildi. Kalan 85 isim ise belediye meclisinden çıkacak kararları bekliyor.

VATANDAŞLAR GURUR DUYUYOR

23 caddesinde aziz şehitlerimizin isminin yaşatıldığı Kervansaray Mahallesi sakinleri sokakların sayılarla değil şehit isimleriyle anılmasını istiyor. Vatandaşlar da caddelere anlamsız isimler yerine şehitlerimizin isimlerinin verilmesi gerektiğini bunun gurur kaynağı olacağını belirtiyor.

Kırşehirli şehitlerin isimleri kent merkezinde bulunan cadde ve bulvarlarda yaşatılıyor. 193 şehidi bulunan Kırşehir vatan için canlarını feda eden evlatlarını şehirdeki her köşe başında hatırlatıyor. Mahallelerde bulunan cadde ve bulvarların isimleri şehitlerimizin isimleriyle değiştiriliyor. Şimdiye kadar 12 mahallede bulunan 102 sokak ve 5 bulvara şehitlerin isimleri verildi. Kalan 85 isim ise belediye meclisinden çıkacak kararları bekliyor.

"DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Şehitlerimizin unutulmaması için çalıştıklarını belirten Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Şehitlerimiz bizim manevi değerlerimizdir. Bu vatanı vatan yapan onların döktüğü kandır. Eğer bugün evlerimizde huzurla oturabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Onların hatıralarını yaşatmak da bizim görevimizdir. Şimdiye kadar 107 şehidimizin ismi caddelere verildi. Bundan sonra da belediyemizle görüşmelerimize devam ederek tüm şehitlerimizin isimlerini caddelerde yaşatmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

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Kırşehir’de 107 şehidin ismi caddelerde yaşatılıyor
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