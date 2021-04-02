Kırşehir’de 107 şehidin ismi caddelerde yaşatılıyor

Kırşehirli şehitlerin isimleri kent merkezinde bulunan cadde ve bulvarlarda yaşatılıyor. 193 şehidi bulunan Kırşehir vatan için canlarını feda eden evlatlarını şehirdeki her köşe başında hatırlatıyor. Mahallelerde bulunan cadde ve bulvarların isimleri şehitlerimizin isimleriyle değiştiriliyor. Şimdiye kadar 12 mahallede bulunan 102 sokak ve 5 bulvara şehitlerin isimleri verildi. Kalan 85 isim ise belediye meclisinden çıkacak kararları bekliyor.
VATANDAŞLAR GURUR DUYUYOR
23 caddesinde aziz şehitlerimizin isminin yaşatıldığı Kervansaray Mahallesi sakinleri sokakların sayılarla değil şehit isimleriyle anılmasını istiyor. Vatandaşlar da caddelere anlamsız isimler yerine şehitlerimizin isimlerinin verilmesi gerektiğini bunun gurur kaynağı olacağını belirtiyor.
Kırşehirli şehitlerin isimleri kent merkezinde bulunan cadde ve bulvarlarda yaşatılıyor. 193 şehidi bulunan Kırşehir vatan için canlarını feda eden evlatlarını şehirdeki her köşe başında hatırlatıyor. Mahallelerde bulunan cadde ve bulvarların isimleri şehitlerimizin isimleriyle değiştiriliyor. Şimdiye kadar 12 mahallede bulunan 102 sokak ve 5 bulvara şehitlerin isimleri verildi. Kalan 85 isim ise belediye meclisinden çıkacak kararları bekliyor.
"DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"
Şehitlerimizin unutulmaması için çalıştıklarını belirten Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Şehitlerimiz bizim manevi değerlerimizdir. Bu vatanı vatan yapan onların döktüğü kandır. Eğer bugün evlerimizde huzurla oturabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Onların hatıralarını yaşatmak da bizim görevimizdir. Şimdiye kadar 107 şehidimizin ismi caddelere verildi. Bundan sonra da belediyemizle görüşmelerimize devam ederek tüm şehitlerimizin isimlerini caddelerde yaşatmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.