Kocaeli'de korkunç olay! 19 yaşındaki Emirhan av tüfeğiyle intihar etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden gelen haber deyim yerinde ise kan dondurdu.

Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan D., iddiaya göre evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşledi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından süt sağmak için ahıra gelen babası, Emirhan'ı kanlar içerisinde buldu. Baba, durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emirhan D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.