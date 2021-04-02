Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de korkunç olay! 19 yaşındaki Emirhan av tüfeğiyle intihar etti
Giriş Tarihi: 2.4.2021 20:25

'de korkunç olay! 19 yaşındaki Emirhan av tüfeğiyle intihar etti

DHA
Kocaeli'de korkunç olay! 19 yaşındaki Emirhan av tüfeğiyle intihar etti

'nin İzmit ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 19 yaşındaki Emirhan D., evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden gelen haber deyim yerinde ise kan dondurdu.

Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan D., iddiaya göre evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşledi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından süt sağmak için ahıra gelen babası, Emirhan'ı kanlar içerisinde buldu. Baba, durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emirhan D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de korkunç olay! 19 yaşındaki Emirhan av tüfeğiyle intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA