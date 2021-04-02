Kontrolden çıkan otomobil manava girdi

Kaza İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi Pazar Yolu Caddesi üzerinde saat sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti. Savrulan araç yol kenarında bulunan bir manava girdi. Bu esnada manavda sebze seçmekte olan kadın, süratle gele aracın çarpmasıyla yola savurulurken, manavın önünde bulunan bir başka kadın da çarpmanın etkisiyle etrafa saçılan kasaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, iş yeri sahibi ise durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaralı kadınları hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, ifadesini almak üzere araç sürücüsünü gözaltına aldı. Manava giren otomobil ise olay yerine sevk edilen oto kurtarıcısı ile bulunduğu yerden çekildi. Kazaya tanıklık eden iş yeri sahibi Lezgin Çiçek "Tezgahlarımızı açarken araç 120-130 km hızla manavın içine girdi. O sırada iki kadın vardı, ikisi de yaralandı" diye konuştu.