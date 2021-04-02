Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan otomobil manava girdi
Giriş Tarihi: 2.4.2021 15:44

Kontrolden çıkan otomobil manava girdi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kontrolden çıkan otomobil manava girdi

'ta cadde üzerinde hızla seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan bir mana girdi. Bu esnada manavda sebze seçen bir kadın aracın çarpması sonucu yere serildi. Kaza sonucu biri ağır iki kadın yaralandı, araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi Pazar Yolu Caddesi üzerinde saat sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti. Savrulan araç yol kenarında bulunan bir manava girdi. Bu esnada manavda sebze seçmekte olan kadın, süratle gele aracın çarpmasıyla yola savurulurken, manavın önünde bulunan bir başka kadın da çarpmanın etkisiyle etrafa saçılan kasaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, iş yeri sahibi ise durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaralı kadınları hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, ifadesini almak üzere araç sürücüsünü gözaltına aldı. Manava giren otomobil ise olay yerine sevk edilen oto kurtarıcısı ile bulunduğu yerden çekildi. Kazaya tanıklık eden iş yeri sahibi Lezgin Çiçek "Tezgahlarımızı açarken araç 120-130 km hızla manavın içine girdi. O sırada iki kadın vardı, ikisi de yaralandı" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıkan otomobil manava girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA