Kredi çekenlere emsal karar: Hayat sigortası iade edilecek

İstanbul'da muhasebecilik yapan İ.F.K. geçen yıl eylülde özel bir bankadan 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çekti. Kredi işlemleri yapılırken banka kanalı üzerinden kendisinin açıkça onayı olmadan bir de hayat sigortası yapıldı ve bin 591 lira kendisinden tahsil edildi. Kredi çektikten sonraki 30 gün içinde bankadan bu sigortanın iptalini isteyen İ.F.K.'nın isteği reddedilince tüketici mahkemesine başvurdu. Mahkeme hayat sigortasının İ.F.K.'nın açık onayı olmadan yapıldığına karar verdi ve paranın iadesini talep etti. Bankanın karara itiraz ettiğini söyleyen avukat Cansu Bektaşlı "Karar değişmedi, müvekkilimden aldıkları bin 591 lirayı iade edecekler. Bu kredi çekenler için emsal niteliğinde bir karar" dedi. Yunus Emre KAVAK / SABAH