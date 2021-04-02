Marketler bugün saat kaçta açılıyor? 3-4 Nisan hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketler açık mı, sabah kaçta açılıyor?

Hafta sonu market çalışma saatleri, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Alınan yeni tedbirler gereğince, cumartesi günü kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, çok yüksek riskli iller için geri döndü. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evde olacak olan milyonlarca vatandaş, marketler sabah kaçta açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık konusu, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yanıt buldu.

İSTANBUL'DA MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, manavların, bakkalların, kasapların, berberlerin, kuaförlerin, güzellik salonlarının, berberlerin ve marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi bildirildi. Buna göre, 3 Nisan market çalışma saatleri şu şekilde oldu;