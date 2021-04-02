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Giriş Tarihi: 2.4.2021 13:35 Son Güncelleme: 2.4.2021 13:44

’den açıklaması: ve çığ bekleniyor!

AA
Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kar ve çığ bekleniyor!

haberi: Genel Müdürlüğü’nden hava durumuyla ilgili açıklama geldi. Buna göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile bazı illerde yarın yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise karla karışık yağmur ve bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haber: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yarın parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Artvin, Ağrı, Siirt ve Mardin çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kar ve çığ bekleniyor!
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