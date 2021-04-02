Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kar ve çığ bekleniyor!

Son dakika haber: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yarın parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Artvin, Ağrı, Siirt ve Mardin çevrelerinde yağış bekleniyor.