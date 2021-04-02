O kaçıyor hırsız kovalıyor! Samsun'da bir garip olay!

'ARTIK BU OLAYLARDAN BIKTIM'



Yaşadığı duruma anlam veremediğini belirten Fatih Kavaklı, "Eski oturduğum mahallede de aracımı çalmak istediler. Evimi değiştirdim, buraya geldim. Burada da aynı şeyi yaşadım. Camları açıyorlar, aracıma girip yerini değiştiriyorlar. Buraya aldık arabayı. Burada da aynısını yapmışlar. Her gün arabayı almaya çalışıyorlar. Her gün 4-5 defa çalmak için girişimde bulundular. Gece saatlerinde, akşam veya sabah sürekli aracımın kilitleriyle oynuyorlar. Artık bu olaylardan bıktım. Konuyla ilgili şikâyetçi oldum. Polis arkadaşlar inceleme yapıyorlar" dedi.