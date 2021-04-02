Bıçak çeken oğlunu vuran baba tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Devlet Hastanesi'ne ateşli silahla yaralanma nedeniyle bir kişinin geldiği bildirildi.

Hastaneye giden ekipler, yaralı D.D'nin babası tarafından vurulduğunu öğrendi.

Polis A.D'nin ifadesini aldı. A.D, oğlunun kendisine bıçak çektiğini, kendisinin de oğlunu korkutmak amacıyla evde bulunan tüfekle ateş ettiğini, oğlunun yaralandığını söyledi.

D.D'nin hastanede yapılan üst aramasında 1 adet bıçak ele geçirildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla A.D. gözaltına alındı.

Hakkında "Kasten yaralama ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek" suçlarından soruşturma başlatılan A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.