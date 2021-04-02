Orta Doğu’daki gelişmeler Şanlıurfa’daki panelde konuşuldu

Moderatörlüğünü Yeni Birlik gazetesi köşe yazarı Yaşar İçen'in yaptığı panele "Ortadoğu Okumaları Üzerinden Irak ve Suriye'deki Güncel Gelişmeler" (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman panelist olarak katıldı.

MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ



Ortadoğu'da yaşanan olaylar, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerle ilgili konuların masaya yatırıldığı panele Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk da katılarak, Şanlıurfa'nın Suriye'de başlayan iç savaşın ardından en çok Suriyeli misafiri ağırlayan bir şehir olduğunu belirtti. Başkan Bayuk, panelin Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.





Panelde ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman Ortadoğu Okumaları Üzerinden Irak ve Suriye'deki Güncel Gelişmeler" konularında bilgi ve birikimlerini paylaştılar. Panelin sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk panelistlere birer plaket takdim etti.