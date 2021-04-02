Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü organize etti. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla otizmli bireyler ve aileleri, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'ndan Anıtpark'a kadar yürüdü.

YAZILI DÖVİZLER TAŞIDILAR



"Otizmi Fark Et Kabul Et Bizimle Yürü" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar ellerinde 'Otizm Hastalık Değil Farklılıktır', 'Farklıyım Farkında Mısın?', 'Çözüm Elinde Kalbini Engelleme', 'Otizmin Farkındayız Çözümünde Bir Aradayız' yazılı dövizler taşıdı.

Karaloğlu, Anıtpark'ta tamamlanan yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, otizm bir eksiklik değil ayrıcalıklı bir farkındalık olduğunu söyledi. Karaloğlu, erken teşhis ve doğru eğitimle otizmli çocukların gelecekte dünyayı değiştirecek dâhilere dönüşebileceğini söyledi.

"SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK GÜCÜMÜZ VAR"



Son 18 yılda Türkiye'de engellilerle ilgili çok önemli gelişmeler olduğunu belirten Karaloğlu, şöyle konuştu: "2005 yılına kadar Türkiye'de engelli yasamız yoktu. 2005 yılında ilk defa engellilerimiz ile ilgili yasalar çıktı. Engellilerin eğitilmesi, engellilerin istihdamı, engellilerin işe yerleştirilmesi konularında çok önemli gelişmeler oldu. Sorunlar bitti mi? Elbette ki bitmedi. Hala sorunlarımız var. Onları çözmeye hem merkezi hükümet hem yerelde bizler valilik, belediye, sivil toplum kuruluşları el ele var olan sorunları çözebilecek gücümüz var. Otizmli yavrularımız da onların aileleri de bilsin ki biz her zaman onlarla birlikteyiz, onların yanındayız. Bugün, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, Diyarbakırlı hemşerilerimin de bu yavrularımızın çok özel çocuklar olduğunun farkına varmalarını temenni ediyoruz."