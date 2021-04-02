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Giriş Tarihi: 2.4.2021 13:09

Özel maden ocağında göçük: 1 ölü

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Özel maden ocağında göçük: 1 ölü

’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte (51) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnağzı Mahallesinde bulunan özel bir kömür ocağında sabaha karşı meydana gelen göçükte maden işçisi Naci Şekerci göçük altında kaldı.

Meydana gelen göçük sonrası mesai arkadaşları tarafından göçükten çıkarılan ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Naci Şekerci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Öte yandan göçük altında kalarak hayatını kaybeden maden işçisi Naci Şekerci'nin bir süre önce emekli olduğu ve yeniden özel bir maden ocağında çalışmaya başladığı öne sürülürken, işçinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Göçük ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Özel maden ocağında göçük: 1 ölü
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