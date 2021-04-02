Ramazan'da kafeler kapalı mı? Restoranlar ve Kafeler açık mı, kapandı mı, ne zaman kapanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından binlerce kişi "Kafeler kapandı mı, ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan açıklamasında yeni kısıtlama kararlarını duyurmuştu. Bu kararlardan biri de Ramazan ayında restoran ve kafelerin gel al ve paket servis uygulamasına geçmesi olmuştu. Restoranlar ve Kafeler açık mı, kapandı mı, ne zaman kapanacak? Sorusu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yanıt bulmuş oldu.
KAFELER KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANACAK?
Güncel koronavirüs risk tablosu göz önüne alınarak kritik tablonun önüne geçmek için ülke genelinde yeni kararlar alındı. Kısıtlamalarla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kafe, restoran ve lokanta tarzı işletmelerin ramazan ayı boyunca paket servis ve gel-al hizmeti vereceğini duyurdu.
RAMAZAN AYINDA YENİ TEDBİRLER
Ramazan ayının başladığı 13 Nisan Salı gününden itibaren ay boyunca, ülke genelinde, risk haritasına bakılmaksızın hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler yapılamayacak.
Renk ayrımı olmaksızın restoranlar 19.00'a kadar açık
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.
Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu tesisler kapalı olacak.
20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.
Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.
Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle:
"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu,Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne,Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis,Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale,Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde,