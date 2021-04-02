Seyahat eden kişilerin HES kodu sorgulandı

Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde Kırıkkale'de, sokağa kısıtlamasının başlamasının ardından seyahat eden kişilerin HES kodu ve seyahat izin belgesi kontrolleri gerçekleştirildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler ile özel araçlardaki sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulandı, seyahat izin belgesi kontrol edildi. Kent merkezinde deki polis kontrol noktalarında da Covid-19 denetimleri aralıksız sürdü.