Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaralara zam geldi? 2 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? İşte güncel sigara fiyatları

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Giriş Tarihi: 2.4.2021 07:21 Son Güncelleme: 2.4.2021 07:22

, ? 2 Nisan , kaç para oldu? İşte güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi? 2 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Hangi sigaralara zam geldi?

, ve kaç para oldu soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam sosyal medyada sigaraya zam geldiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylarda 'de duyurulan kararla, sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Sosyal medyada ortaya atılan sigara zammı iddialarının ardından ise vatandaşlar, 2021 , kaç TL, sigaraya zam mı geldi sorularına yanıt arıyor. İşte sigaraya zam konusunda son gelişmeler ve güncel sigara fiyatları listesi

Güncel sigara fiyatları, gün içerisinde araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda sigaraya uygulanan ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlemiş, alınan karar 'de yayımlanmıştı. Özellikle sosyal medyada konuşulan sigaraya zam konusunun ardından sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları iddiası hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Herhangi bir şirketten ise henüz açıklama yapılmadı. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam mı geldi? 2 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Hangi sigaralara zam geldi?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Sigaraya zam mı geldi? 2 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Hangi sigaralara zam geldi?

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Sigaraya zam mı geldi? 2 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Hangi sigaralara zam geldi?

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Sigaraya zam mı geldi? 2 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Hangi sigaralara zam geldi?

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Sigaraya zam mı geldi? 2 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Hangi sigaralara zam geldi?

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Sigaraya zam mı geldi? 2 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Hangi sigaralara zam geldi?

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

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Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaralara zam geldi? 2 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? İşte güncel sigara fiyatları
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