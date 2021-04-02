Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaralara zam geldi? 2 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? İşte güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaralara zam geldi ve kaç para oldu soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam sosyal medyada sigaraya zam geldiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de duyurulan kararla, sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Sosyal medyada ortaya atılan sigara zammı iddialarının ardından ise vatandaşlar, 2021 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi sorularına yanıt arıyor. İşte sigaraya zam konusunda son gelişmeler ve güncel sigara fiyatları listesi

Güncel sigara fiyatları, gün içerisinde araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda sigaraya uygulanan ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlemiş, alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Özellikle sosyal medyada konuşulan sigaraya zam konusunun ardından sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları iddiası hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Herhangi bir şirketten ise henüz açıklama yapılmadı. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi