Şişli’de 10 faili meçhul olaya karışan 10 kişi yakalandı

İstanbul'da asayiş olaylarına karşı gece gündüz aralıksız çalışan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda faili meçhul kalan 10 hırsızlık olayına karışan 10 kişi yakalandı.



Mağdur vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 6 Açıktan Hırsızlık Olayı, 1 Yankesicilik olayı, 1 Kaybolmuş ve Hata Sonucu ele Geçmiş Eşya Üzerinde Usulsüz Tasarruf 1 İşyeri ve Kurumdan Hırsızlık Olayı olmak üzere 10 faili meçhul olay aydınlatılmış, bahse konu olayları gerçekleştirdikleri ve karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında alınan talimatlar gereği adli işlemler yapıldı. Ayrıca yakalanan şahısların üzerinde ele geçirilen 10 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet taplet ve 1 adet şarjlı el matkabı olayların müştekisi vatandaşlarımıza teslim edildi.