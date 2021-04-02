Son dakika haberi: Aydın'da korkutan deprem!

AFAD'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.04 itibariyle Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 3.6 şeklinde gerçekleşti.