Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Aydın'da korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 2.4.2021 18:12 Son Güncelleme: 2.4.2021 18:12

Son dakika haberi: 'da korkutan deprem!

Son dakika haberi: Aydın'da korkutan deprem!

AFAD’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.04 itibariyle ’ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.04 itibariyle Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 3.6 şeklinde gerçekleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Aydın'da korkutan deprem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA